Concorso di poesia “Io Amo di più”: Iscrizioni aperte fino al 14 febbraio

NewTuscia – TERNI – Riceviamo e pubblichiamo. L’Associazione San Valentino Borgo Garibaldi comunica che ci sono 14 giorni per presentare una poesia per la quarta edizione del concorso “Io Amo di più”.

Il concorso, con la premiazione che avverrà il 28 marzo, concluderà il nutrito programma degli eventi organizzati per festeggiare il Santo Patrono Valentino.

Il concorso quest’anno prevede tre sezioni: una in lingua, una in dialetto ternano ed una terza sezione, organizzata in collaborazione con l’AVIS provinciale, sul tema dell’Amore inteso come donazione del sangue.

Le iscrizioni termineranno il 14 febbraio è le premiazioni avverranno presso la Basilica il giorno 28 marzo.

Verranno premiate le prime tre opere per ogni sezione oltre a menzioni di merito e speciali.

Al vincitore della sezione in lingua sarà consegnata una pregevole acquaforte raffigurante la Basilica di San Valentino del Maestro incisore Massimo Zavoli.

A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

Quest’anno, in ricordo del compianto avv. Mario Mobilio, abbiamo previsto un premio per la migliore composizione inviata da un poeta calabrese.

Le opere dovranno essere inviate per posta all’Associazione, via Papa Zaccaria 2 – Terni oppure via e mail all’indirizzo: borgogaribaldi.sv@gmail.com

Per maggiori e più complete chiarimenti si invita a visitare il nostro sito internet: www.sanvalentinoborgogaribaldi.it

Per l’Associazione

il Presidente

Eraldo Scatolini