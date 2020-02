CAPOL Latina, inaugurata la nuova Sala Panel

loading...

Ubicata nei locali del Centro servizi del Consorzio ASI Roma – Latina, la struttura è a disposizione degli olivicoltori per la certificazione delle qualità organolettiche dell’olio extravergine delle Colline Pontine

NewTuscia – LATINA – Il XV anno di attività dell’associazione Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina è iniziato con l’inaugurazione – venerdì pomeriggio – della nuova sala panel CAPOL. Il laboratorio per l’analisi sensoriale dell’olio vergine ed extravergine d’oliva, progettato dal designer Piero Manciocchi e interamente autofinanziato dall’associazione con il contributo dei soci e altre donazioni volontarie, è stato ricavato all’interno dei locali del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma – Latina, e va ad aggiungersi a quella della Camera di Commercio di Latina, già accreditata presso il MIPAAF.

La struttura, ubicata in via Carrara n. 12/A (Tor Tre Ponti) – Latina, è a disposizione di tutti gli olivicoltori – produttori e frantoiani – i quali possono rivolgervisi in qualunque momento della campagna olearia per ottenere la certificazione delle qualità organolettiche del proprio olio (pregi e difetti), a seguito di assaggio professionale e con l’ausilio delle più moderne strumentazioni in circolazione, a garanzia della qualità del prodotto e del suo carattere autoctono.

Le valutazioni sono effettuate dal Comitato di assaggio (Panel) ufficiale del CAPOL, formato da assaggiatori professionisti iscritti all’Elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, l’unico in provincia di Latina riconosciuto dal MIPAAF ai sensi del Reg. CE n. 2568/91 ed iscritto nell’Elenco nazionale dei panel di assaggiatori competenti all’accertamento delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva, e il solo organismo locale che può certificare, su richiesta, l’extravergine delle Colline Pontine.

“La nostra nuova sala panel – spiega il Presidente CAPOL e Capo panel Luigi Centauri – rappresenta un elemento di crescita non solo per la nostra associazione, ma per l’intera olivicoltura provinciale, in termini di selezione professionale, promozione e valorizzazione dei migliori oli extravergine d’oliva del territorio delle Colline Pontine, e di educazione alla qualità di tutti gli operatori del settore e dei consumatori, e in ogni fase della filiera, dalla raccolta alla tavola”.

All’inaugurazione è intervenuta anche l’Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati, che ha aggiunto – “I miei complimenti per una sala che è simbolo non solo dell’alta professionalità che l’Associazione porta come valore aggiunto e profondo per lo sviluppo di un settore strategico per il Lazio, ma anche della grande passione e del prezioso lavoro svolto sinora dalla CAPOL. Un plauso al vostro lavoro di valorizzazione, conoscenza e promozione accanto agli olivicoltori del nostro territorio.”