William Imola in finale al “Cantante mascherato” su Rai1

Gaetano Alaimo

NewTuscia – ROMA – Il giovane artista William Imola, volto noto della tv italiana come attore e chef televisivo nel programma “Primo appuntamento” su Real time in onda ogni martedì in prima serata, questa sera è atteso per la finalissima del “Cantante mascherato” affiancando la straordinaria Milly Carlucci come valletto…

L’artista nelle vesti di bodyguard accompagnerà, come nelle scorse puntate, i concorrenti mascherati che si esibiranno sul grande palco con delle prove canore, suscitando grande interesse e curiosità nel chi veste tale maschera al grande pubblico.

A giudicarli una giuria composta da: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Guillermo Mariotto ed Ilenia Pastorelli.

Tra i tanti ospiti importanti questa sera ci saranno in studio anche gli eliminati delle puntate precedenti,Orietta Berti, Arisa ed Manuela Aureli.

Chi si nasconde dietro la maschera? Chi vincerà la prima edizione del “Cantante mascherato”?

Lo scopriremo tutti questa sera su Rai1 insieme al nostro giovane artista.