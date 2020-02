Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C. 4°Giornata di Ritorno.

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia- VITERBO- La Viterbese ha ottenuto una bella vittoria interna per 2-0, a spese del Catania, grazie alle reti di Molinaro e Bensaja nel finale di partita.

I gialloblù di Mr.Antonio Calabro giocheranno in trasferta sul difficile campo del Catanzaro degli ex Atansov e Celiento.

Una trasferta lunga difficile ed insidiosa contro un avversario molto quotato, che si è rinforzato molto con l’acquisto di un bomber come Carlini, lo scorso anno alla Juve Stabia oltre al difensore Atanasov, ex capitano gialloblù. Senza dimenticare l’attaccante Di Piazza dal Catania.

La Viterbese per l’occasione dovrà fare a meno del Bomber Michele Volpe che non ha ancora recuperato dall’infortunio e del difensore centrale Federico Baschirotto squalificato per somma di ammonizioni. Sostituto di Bascirotto, quasi sicuramente, sarà il neo acquisto: il difensore centrale Stefano Negro. Approdato in casa gialloblù in questo calcio mercato di Gennaio dal Monza, oltre all’arrivo di De Santis, terzino di fascia.

Per quanto riguarda il fronte delle partenze, oltre a quella del capitano Atanasov acquistato dal Catanzaro, ci sono altre cessioni in questo mese di Gennaio: sono stati ceduti il difensore centrale Melillo al Lecco ed è sul piede di partenza l’attaccante Mario Pacilli che dovrebbe cambiare casacca ed andare al Modena secondo voci insistenti di mercato.

Sul fronte partenze anche Sebastiano Svidercoschi, attaccante classe 1999, dovrebbe rescindere il contratto ed andare in Serie D alla Torres di Sassari.

All’andata la Viterbese si impose per 2-1 sul Catanzaro grazie alle reti di Volpe ed Errico, dopo una grande prestazione corale di tutta la formazione gialloblù.

Il Catanzaro è reduce dal successo esterno per 2-1 sul campo della Sicula Leonzio ed ora staziona a quota 35 punti. Al sesto posto in classifica. In piena zona play-off e con una squadra uscita notevolmente rinforzata dal mercato invernale.

La Reggina dopo il pari interno per 1-1 con il Bari, nello scontro al vertice della quarta giornata di ritorno, si recherà in trasferta sul campo della Vibonese in un derby calabrese, che si prospetta molto combattuto ed avvincente.

La Vibonese è reduce dal pareggio esterno per 1-1 sul campo del Rende. Cercherà di ottenere un risultato di prestigio con la prima della classe.

Il Bari invece riceverà la visita del Francavilla, compagine reduce dal successo interno per 2-0 sulla Paganese. Un derby pugliese inedito questo tra queste due compagini, che finora prima di questa stagione non si erano mai incontrate.

La Paganese, dopo la battuta d’arresto di Francavilla, ospita in casa nel derby del salernitano la Cavese che è uscita vittoriosa dal confronto interno per 1-0 con il quotato Teramo. Una gara questa che stabilirà quali sono le ambizioni di entrambe le formazioni. Se puntare ad una comoda salvezza, od ambire ad un posto nei Play-Off.

La Ternana, altra big del girone, ha pareggiato 0-0 in trasferta sul campo del Monopoli, con qualche recriminazione per le decisioni arbitrali in merito ad una rete annullata.

Domenica i rossoverdi umbri se la vedranno, in casa con la Sicula Leonzio, una partita che vede gli umbri favoriti per la vittoria.

Il Monopoli invece giocherà fuori casa sul campo del Catania, in piena crisi societaria e di risultati, che dopo la sconfitta di Viterbo per 2-0 è uscito sconfitto anche nella gara di Coppa Italia di mercoledi scorso con la Ternana per 2-0.

Il Potenza si è invece imposto per 1-0 in casa sul Bisceglie continuando la sua marcia nelle zone alte della classifica. Domenica ospiterà il fanalino di coda Rieti che, a sorpresa, ha superato allo stadio Manlio Scopigno di Rieti la Casertana per 1-0.

La Casertana di Mr.Ginestra riceverà la visita della compagine lucana del Picerno, a sua volta reduce dal prezioso pareggio esterno per 1-1 sul campo dell’Avellino.

L’Avellino di Mr.Capuano viaggerà alla volta della Puglia per affrontare il Bisceglie. Si tratta di una partita delicata per entrambe le formazioni: per i neroazzurri del Bisceglie è importante fare punti per cercare d’uscire dalla zona Play-Out, mentre per i biancoverdi irpini cercare di allontanare la zona Play-Out ed avvicinarsi al centro classifica.

Ora in questo rush finale di stagione bisognerà vedere quali compagini hanno operato meglio sul mercato di gennaio per rinforzarsi al fine di raggiungere i propri obiettivi stagionali.

RISULTATI DELLA 4° GIORNATA DI RITORNO

VITERBESE-CATANIA 2-0

REGGINA-BARI 1-1

RENDE-VIBONESE 1-1

FRANCAVILLA-PAGANESE 2-0

MONOPOLI-TERNANA 0-0

POTENZA-BISCEGLIE 1-0

RIETI-CASERTANA 1-0

AVELLINO-PICERNO 1-1

CAVESE-TERAMO 1-0

SICULA-LEONZIO-CATANZARO 1-2

CLASSIFICA

REGGINA 53

BARI 47

TERNANA 47

MONOPOLI 44

POTENZA 44

CATANZARO 35

TERAMO 34

CATANIA 33

VITERBESE 32

CAVESE 31

FRANCAVILLA 30

PAGANESE 29

VIBONESE 28

CASERTANA 28

AVELLINO 27

PICERNO 23

BISCEGLIE 17

RENDE 15

SICULA LEONZIO 12

RIETI 11 ( 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

PROSSIMO TURNO

CATANZARO-VITERBESE

BISCEGLIE-AVELLINO

PAGANESE-CAVESE

CATANIA-MONOPOLI

CASERTANA-PICERNO

VIBONESE-REGGINA

TERAMO-RENDE

POTENZA-RIETI

TERNANA-SICULA LEONZIO

BARI-FRANCAVILLA