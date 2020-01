Montefranco, Comune lancia corsi formazione internet per anziani e lingua inglese per aiutare cittadini a interagire con stranieri

loading...

NewTuscia – MONTEFRANCO – Internet accessibile anche per gli anziani. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che ha organizzato un corso di formazione rivolto soprattutto a chi è avanti con gli anni in materia di informatica. Il corso inizierà il 5 febbraio e sarà finalizzato a far acquisire ai partecipanti le competenze di base che aiuteranno a gestire un account di posta elettronica e ad accedere ai principali social network.

Oltre a quello per l’informatica, il Comune ha anche varato un secondo corso di formazione dedicato alla lingua inglese e in particolar modo alla conversazione. Il corso inizierà l’8 febbraio, sarà rivolto a grandi e bambini ed ha l’obiettivo di facilitare l’interscambio con i visitatori stranieri che giungono a Montefranco in numero sempre crescente e con i compaesani stranieri che hanno scelto di vivere nel borgo della Valnerina ternana.

“L’iniziativa – precisa il sindaco, Rachele Taccalozzi – è stata possibile grazie alla collaborazione dell’associazione “Pandora” e al contributo fondamentale del Comitato Sisma Centro Italia. Il nostro auspicio – conclude – è che simili occasioni favoriscano l’inclusione sociale, la condivisione e l’accoglienza”.