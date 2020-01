Fratelli d’Italia, via al tesseramento mentre prosegue la raccolta firme per i referendum costituzionali

loading...

Fratelli d’Italia, reduce da una serie di risultati strabilianti ottenuti nelle ultime competizioni elettorali, dà il via alla campagna di tesseramento.

“L’obiettivo- dice il portavoce provinciale Massimo Giampieri – è quello di arrivare ad un circolo per ogni comune della provincia, per un totale quindi di sessanta circoli.

Si tratta di un risultato a portata di mano poiché è palpabile l’entusiasmo e la voglia di partecipare che riscontriamo nelle molteplici iniziative di partito che organizziamo in tutta la Tuscia.

Sono le persone stesse che ci dimostrano il loro entusiasmo, si informano, ci cercano ed evidenziano un positivo fermento. Oggi, ad esempio, sono presenti il nuovo ingresso Marco Caccia, consigliere comunale di Carbognano ed i rappresentanti del circolo già costituito di Oriolo Romano e di quelli in via di costituzione di Vignanello e Capranica.

Il tesseramento si può fare in due modi: o direttamente sul sito www.fdiviterbo.it oppure tramite i rappresentanti locali dei vari circoli.

La voglia di aggregazione è evidente anche in adesioni spontanee a Fratelli d’Italia o a graditi “ritorni”. E’ il caso di Claudia Nunzi che, dopo una breve parentesi di allontanamento dalla politica è rientrata ed ora le è stato affidato il Dipartimento dei Rapporti con l’Europa, per istituire un filo diretto anche con il nuovo portale www.stradedeuropa.eu lanciato dall’eurodeputato Nicola Procaccini.

Alla consigliera Martina Minchella è stato invece affidato il Dipartimento sanità e sociale mentre, tra le new entry, Gianluca Biffaroni di Orte sarà responsabile del reclutamento giovanile.

“Oltre al tesseramento, aggiunge il deputato Mauro Rotelli, prosegue l’impegno per la raccolta firme sui quattro referendum costituzionali proposti da Fratelli d’Italia: l’Elezione diretta del Presidente della Repubblica, l’Abolizione dei Senatori a vita, il Tetto alle tasse fissato costituzionalmente e la Supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

E’ possibile firmare sia nei gazebo che vengono organizzati periodicamente in tutta la provincia (il prossimo sarà l’8 febbraio a Bagnaia) sia direttamente in Comune, presso gli Uffici di Segreteria Generale, via Filippo Ascenzi n. 1 (piano 1°) fino al 28 febbraio 2020, da lunedì a venerdì ore 10,00 – 13,00, martedì e giovedì anche dalle 16,00 alle 18,00.

