Auto finisce fuori strada, conducente ferito

NewTuscia – VITERBO – Nella serata di ieri, intorno alle 20.00, una vettura è andata fuori strada sulla Tuscanese dopo essere finita contro il guard rail. Non sarebbero coinvolte altre macchine e l’uomo alla guida, pur essendo stato trasportato immediatamente a Belcolle, non sembrerebbe ferito gravemente.

Le cause sono ancora da appurare. Sul posto erano presenti il 118 e gli agenti della polizia stradale per tutti i rilievi del caso e per ripristinare il traffico rallentato.