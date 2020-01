Montegabbione, mensa scolastica gratis con cibi a chilometro zero

loading...

NewTuscia – MONTEGABBIONE – Cibo a chilometro zero, sano e rispettoso dell’ambiente in una mensa senza costi. E’ l’obiettivo dichiarato del Comune di Montegabbione che ha lanciato il progetto della mensa gratis per gli studenti a partire dal prossimo anno scolastico. “L’accesso alla mensa nella scuola pubblica deve essere garantito a tutti – spiega il sindaco Fabio Roncella – in quanto parte integrante del diritto all’istruzione.

Si tratta di un importante momento educativo – aggiunge – che promuove stili di vita salutari per i bambini e, di riflesso, per le famiglie. La nostra mensa scolastica, poi, è di elevatissimo livello qualitativo, con prodotti locali e provenienti dal “Podere Comune”, nel quale si sperimentano e incentivano buone pratiche in materia di produzione di alimenti”.

Su input della giunta gli uffici comunali hanno iniziato ad approfondire gli aspetti normativi, “che sul tema – afferma ancora Roncella – sono complessi e a volte contraddittori e potrebbero dunque necessitare dell’intervento del legislatore”. In quest’ottica Montegabbione sta anche lavorando all’organizzazione di un convegno con gli amministratori locali, con i parlamentari umbri e con Francesco Billari, professore alla Bocconi e tra i più importanti esperti del settore.