Masselli: “Sui centri per l’impiego una soluzione condivisa”

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – “Si è finalmente giunti ad una definizione dei rapporti fra i soggetti coinvolti per quel che riguarda gli immobili destinati ai Centri per l’Impiego a Terni”. Lo dichiara l’assessore al bilancio e al patrimonio Orlando Masselli, dopo l’incontro di stamattina a Perugia con l’assessore regionale Michele Fioroni, il presidente della Provincia di Terni Lattanzi ed i vertici dell’ ARPAL Umbria. “Tramite la stipula di una Convenzione verranno infatti definiti gli strumenti idonei e necessari al mantenimento dei Centri per l’Impiego. La Convenzione stabilirà chiaramente gli impegni e gli oneri a carico degli enti coinvolti e rappresenta dunque una risposta risolutiva della questione”.

L’assessore Michele Fioroni sta inoltre valutando come ipotesi a lungo termine, l’acquisizione da parte della Regione delle strutture per i Centri per l’Impiego, attraverso i fondi previsti dal Ministero per il rafforzamento degli stessi.

“Mi ritengo soddisfatto di questa soluzione – dice l’assessore Masselli – perché finalmente, grazie al supporto della nuova amministrazione regionale, siamo riusciti a trovare una soluzione invocata, ma mai raggiunta per moltissimo tempo dalle precedenti amministrazioni, e che soprattutto non graverà più a livello economico sul Comune di Terni”.