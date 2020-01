Emozioni ed ambiente: tornano i laboratori dei Sec

NewTuscia – TERNI – Emozioni, ambiente, difficoltà di relazione. Dal 21 gennaio sono ripartiti i laboratori pomeridiani dei Sec -Servizi educativi comunali – rivolti ai bambini e ragazzi con proposte innovative e diversificate sia negli orari, sia per le fasce di età. Le famiglie avranno l’occasione di entrare nelle strutture e sperimentare insieme ai loro figli tante diverse attività laboratoriali e creative che sono solo un esempio di quanto possano offrire i servizi educativi comunali.

Dall’educazione ambientale alla narrazione, dalla realizzazione di piccoli manufatti alla scoperta dei sapori e la ricerca del bello tramite attività manuali e didattiche, ogni genitore potrà scegliere e anche cimentarsi con i propri figli nei vari percorsi.

I laboratori prevedono una quota a carico dell’iscritto e si attiveranno con un minimo di 5 iscrizioni per ogni attività, occorre quindi prenotarsi qualche giorno prima per motivi organizzativi. Per tutte le informazioni, anche relativamente alla modalità di iscrizione, è possibile visitare la pagina dei laboratori pomeridiani del sito del Comune di Terni.