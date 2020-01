Al Centro Studi Città di Orvieto confronto a più voci sul tema “Orvieto e Civita, modelli di marketing per lo sviluppo”

loading...

NewTuscia – ORVIETO – “Orvieto e Civita, modelli di marketing per lo sviluppo” è il tema dell’incontro che si terrà ad Orvieto, Sabato 1° febbraio alle 16,30 presso la Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto (Palazzo Negroni, piazza Corsica, 2) per iniziativa della casa editrice Intermedia Edizioni e dello stesso Centro Studi.

Lo spunto per un’analisi sulle politiche indirizzate alla crescita dell’economia turistica è dato dalla presentazione del libro “Il fenomeno Civita” di Matteo Angeloni.

L’autore, insieme al Sindaco di Bagnoregio, Luca Profili e all’ex sindaco Francesco Bigiotti, analizzerà il singolare boom vissuto da Civita che è passata dall’essere un borgo sconosciuto della Tuscia ad una meta turistica da un milione di visitatori all’anno, imponendosi come un caso di studio a livello internazionale.

Quali sono state le strategie adottate per rendere possibile questo miracolo? Quale è stato il ruolo degli attori locali? Si tratta di metodi replicabili anche per altri territori? A questi ed altri interrogativi forniranno una risposta i protagonisti di questo singolare exploit.

Si parlerà poi delle azioni di marketing da adottare per Orvieto, attraverso il contributo di numerosi operatori del settore, esperti e rappresentanti di categoria, mettendo a confronto idee, progetti e modelli di sviluppo applicati con successo in altre zone. Si parlerà del ruolo dei tour operator, ma anche della funzione sempre più determinante degli influencer nel determinare il successo di determinate mete o, anche, di argomenti mai presi in considerazione come la profilatura di chi visita

Orvieto. Altri argomenti in discussione saranno le Aree Interne con loro potenzialità e criticità, il ruolo dei beni culturali pubblici e privati, la ricaduta sull’economia locale prodotta da determinati eventi, la complessità del “sistema città”, la funzione svolta da associazioni internazionali.

Le conclusioni saranno svolte dal Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani.