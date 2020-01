Under 15 ASD Etruria calcio. Un mercoledì da dimenticare

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Mercoledì da dimenticare per la Categoria Under 15 ASD Etruria calcio. In una gara di disputata sul terreno di Grotte di Castro e valida come recupero del Girone regionale A, i ragazzi del binomio tecnico Luca Fortuni – Federico Burla si fanno superare per 1-0 dall’ASDPOL Petriana.

In virtù di questo risultato resta complessa ma onestamente non impossibile la marcia salvezza anticipata. I punti da recuperare dal quint’ultimo posto sono infatti solamente 2.