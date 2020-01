Ugl. Incontro al Ministero della salute per contratto Sanità Privata

loading...

NewTuscia – ROMA – Dopo l’improvvisa interruzione della trattativa con le Associazioni Datoriali Aiop Aris sul rinnovo del contratto della Sanità Privata questa mattina la delegazione ufficiale della UGL Sanità, composta dal Segretario Nazionale Gianluca Giuliano e dal Dirigente Nazionale Valerio Franceschini, ha incontrato presso il Ministero della Salute Giovanni Bissoni Capo della Segreteria Tecnica del Ministro.

“Non possiamo giocare – la dichiarazione del Segretario Nazionale Giuliano all’uscita dell’incontro – con il futuro dei lavoratori del settore. La strada per il rinnovo del contratto della Sanità Privata sembrava ormai essere ben delineata, mentre ora tutto viene rimesso in discussione con una interruzione del dialogo che è inaccettabile. Abbiamo chiesto al Ministero di farsi garante per il completo rispetto degli accordi presi nei mesi precedenti con la Conferenza Stato – Regioni. Il nostro auspicio è che la trattativa con Aiop Aris venga al più presto ripresa per portare alla firma del contratto in tempi brevi. Se così non dovesse essere siamo pronti nuovamente alla mobilitazione”.