Unioncamere, Panunzi (Pd): “Dati lusinghieri a conferma dell’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione Zingaretti”

loading...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Primi in Italia per aumento del numero delle imprese. Dati lusinghieri che confermano l’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione Zingaretti”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, a commento del Rapporto 2019 di Unioncamere-Movimpresa sull’andamento del numero delle imprese iscritte alle Camere di commercio, che vede il Lazio maglia rosa con un aumento di 9206 attività, per un tasso di crescita pari all’1,4%, oltre tre volte superiore alla media nazionale che si attesta allo 0,44%.

Le imprese totali della regione raggiungono le 662514 unità, un valore pari al 10,9% del totale di quelle italiane. “Sono dati molto confortanti che mettono in luce la vivacità imprenditoriale della nostra regione – prosegue Panunzi -. I meriti vanno condivisi con tutti gli attori: dagli imprenditori ai lavoratori, dai sindacati alle associazioni di categoria e alla Regione Lazio, che ha messo in campo in questi anni le risorse e gli strumenti legislativi necessari per affrontare una crisi profonda e ripartire con slancio. Rimane molto da fare e dobbiamo proseguire con tutte le forze sulla strada della crescita economica e del rilancio dei settori che sono ancora in sofferenza”.