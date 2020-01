Stefano Negro arriva in gialloblu in prestito dal Monza 1912

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La A.S. Viterbese comunica l’arrivo di Stefano Negro in gialloblu dal Monza 1912, con la formula del prestito secco. Stefano Negro, difensore di ottima prospettiva classe 95, è cresciuto calcisticamente nella primavera dell’A.S. Varese e in quella della Pro Vercelli. Negro ha disputato le ultime tre stagioni con la maglia del Monza, dove ha collezionato 44 presenze e 4 reti.

Tutta la società gialloblu dà un caloroso benvenuto a Stefano e gli fa un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.

A.S. Viterbese