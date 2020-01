Regione, Giannini (Lega): “Situazione drammatica per 129 lavoratori di ‘Lazio Ambiente’, Lega a loro fianco ma Zingaretti immobile”

loading...

"Si è tenuta oggi, in via della Pisana, un'importante Commissione Lavoro da me richiesta lo scorso 10 ottobre sul problema dei dipendenti di 'Lazio Ambiente"; azienda regionale che rischia di non riuscire a pagare gli stipendi da febbraio in poi. La situazione, per 129 lavoratori, è al momento drammatica e non possono essere lasciati soli".

È quanto dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. “Siamo al loro fianco senza se e senza ma ormai da diversi mesi per risolvere questa emergenza – aggiunge -. Oggi, finalmente, anche la maggioranza che governa il Lazio ha potuto prendere atto della situazione attraverso la presenza dei soggetti interessati e di alcune sigle sindacali, ma le risposte ricevute sono state vaghe e non abbiamo nessuna sicurezza che si realizzino.

Mentre la Lega si è sempre dimostrata al fianco dei lavoratori, la maggioranza che governa il Lazio con a capo Zingaretti, in sette anni ha prodotto più licenziamenti che assunzioni. Oltre a sprechi come il revamping per acquistare nuove caldaie per il Termovalorizzatore di Colleferro poi chiuso (sono stati gettati al vento circa 10 milioni di euro) e dove alcuni di questi lavoratori prestavano servzio. Chiediamo perciò una soluzione concreta e siamo disponibili come Lega a sostenerla in Consiglio regionale pur di garantire lavoro e stipendio a queste famiglie”.