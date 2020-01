PopArt dei FuoriSync torna al Teatro Francigena

loading...

NewTuscia – CAPRANICA – Erano attesi e sono tornati: sabato 1 febbraio alle ore 21 arriva al Teatro Francigena di Capranica la forza dei FuoriSync con PopArt, spettacolo che è pronto a divertire il pubblico già appassionato della stagione “Allegramente” costruita da Annalisa Canfora per Teatro Caffeina e sostenuta dall’amministrazione comunale di Capranica. Così presentavamo questo carosello di imitazioni, sketch e brillantezza scritto e diretto da Maurizio Francabandiera: “Un susseguirsi caleidoscopico di gag dove i FuoriSync si cimenteranno nella reinterpretazione di famose scene di film e pezzi cult della televisione che tutti ricordiamo, tutto legato da monologhi innovativi ed esilaranti. Uno show che affida ai 90 minuti di durata comicità fulminante, memoria, improvvisazione, suggestione dei ricordi, suoni e immagini facilmente riconducibili nella memoria ma stravolti e reinterpretati”.

D’altronde forse non saranno molto noti i volti dei FuoriSync, collettivo comico con base a Roma e formato dallo stesso Maurizio Francabandiera insieme ad Alessandro Campaiola, Federico Campaiola e Alessio Nisolino; potranno però suonarci familiari le loro voci, visto che sono quelle di notissimi personaggi della tv (i bambini di Stranger Things, The Flash, Ready Player One, Dragon Trainer, Manchester by the Sea e molti altri).