Omicidio Fedeli, ascoltati i primi testimoni dell’Accusa. Il locale commerciale restituito agli eredi di Norveo

NewTuscia – VITERBO – Prosegue la Corte d’Assise per l’omicidio Fedeli, presieduta dalla dottoressa Mattei, che ha conferito gli incarichi ai periti e ascoltato i primi testimoni della Pubblica Accusa, rappresentata in aula dalla dottoressa Dolce.

Prima l’operante appartenente alla GdF che ha rimarcato l’assenza di fondi sulla carta di debito dell’imputato. Interessante invece la testimonianza del gestore, ora non lo è più, del Western Union di via Cairoli che ha conosciuto Pang tramite una cittadina tedesca, con lui aveva un accordo verbale di affitto, canoni sempre pagati in black, ma con cifre non coincidenti: per il Pang cinquecento euro mentre per il testimone trecentocinquanta euro.

Ha ricordato in aula che vestiva bene con abiti presumibilmente americani, non sapeva che i genitori dell’imputato fossero medici, ma era al corrente che non gli avrebbero più inviato denaro, perciò lui, il Pang, cercava di acquistare il biglietto aereo per tornare negli USA vendendo beni mobili.

La Difesa dell’imputato ha chiesto se avesse notato tracce sul volto del Pang prima dell’evento, lo stesso ha ricordato un graffio sotto l’occhio. L’assistente capo della Polizia Scientifica, che è intervenuta sul luogo del delitto, ha evidenziato invece la presenza di zigrinature sul capo della vittima compatibili con le orme sulle tracce ematiche e con le scarpe sequestrate al Pang.

Inoltre è stata rinvenuta una maglia nera intrisa di sangue e appallottolata a terra e un gufo bianco ugualmente sporco di sangue oltre a tutto il resto.

Il registratore di cassa risultava chiuso e mancava il PC portatile. I loro rilievi sono avvenuti dopo una mezz’ora dal fatto criminoso, i primi ad intervenire sono stati gli operatori del 118 e anche le persone presenti in loco. Subito dopo la Polizia Stradale. Invece il secondo sopralluogo è stato diretto dalla Scientifica di Pavia. La Corte ha disposto il dissequestro dei locali commerciali e la restituzione agli eredi. Sì proseguirà il 31 marzo p.v..