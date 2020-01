Natalità e Mortalità delle imprese registrate presso la Camera di commercio di Terni

loading...

NewTuscia – TERNI Sono 21.939 le imprese registrate nel 2019, 240 in più rispetto all’anno precedente. A fronte di queste però, 1.114 hanno chiuso i battenti nello stesso periodo. Il risultato di queste due dinamiche ha consegnato, a fine anno, un saldo tra entrate e uscite positivo per 229 imprese. Risultato “di tenuta” per la provincia ternana che traina la performance regionale. Analizzando infatti i tassi di crescita, Terni chiude il 2019 con un tasso dell’1,06%, il capoluogo di regione è allo 0,08% (l’Umbria cresce pertanto dello 0,30%).

Segnali incoraggianti sono quelli che vengono dall’artigianato che chiude il 2019 con un saldo positivo di 36 attività. Le registrate artigiane risultano infatti 4.602, con 327 iscrizioni e 291 cessazioni. Tra i settori, quello delle costruzioni registra il saldo più interessante con ben 145 nuove imprese nate nell’anno (96 quelle che hanno chiuso i battenti). Il risultato delle imprese artigiane della provincia di Terni assume un valore interessante se analizzato in chiave percentuale. Il saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni piazza infatti la provincia di Terni al quarto posto in Italia per tasso di crescita (+0,79%) dopo Caserta, Bolzano e Isernia.

Si restringe invece ulteriormente la platea del commercio che a fronte di 150 imprese nate lo scorso anno, perde 182 attività. In contrazione anche l’agricoltura (81 iscrizioni a fronte di 94 cessazioni).

Questi i dati sulla natalità e mortalità delle imprese risultante dal Registro delle imprese, la rilevazione trimestrale elaborata dall’Ufficio Informazione economica della Camera di Commercio di Terni.

A conferma di un trend ormai consolidato, il bilancio del tessuto imprenditoriale della provincia resta positivo quasi esclusivamente per merito delle imprese costituite in forma di società di capitali (+3,30% il loro tasso di crescita nel 2019, per un saldo pari a ben 183 imprese). Segno “+” anche per le ditte individuali che registrano nel 2019 un tasso di crescita dell’1%. Un “bottino” sufficiente a compensare la perdita delle imprese iscritte come società di persone (-1,62%) e delle “altre forme” (consorzi e cooperative -1,14%)

Le dinamiche del tessuto imprenditoriale ternano – afferma il Presidente della Camera di commercio Giuseppe Flamini – sono più accentuate del resto della regione ma ancora troppo deboli per parlare di ripresa. Senza dubbio – conclude Flamini – le Istituzioni hanno il compito di sostenere coloro che intraprendono un percorso imprenditoriale ed è ciò che come Camera di commercio di Terni stiamo facendo investendo sullo sviluppo digitale delle imprese, sull’apertura ai mercati esteri e sull’inserimento di giovani formati e motivati.

Forme giuridiche SOCIETA’ DI CAPITALE SOCIETA’ DI PERSONE DITTE INDIVIDUALI ALTRE FORME TOTALE Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita Tasso di crescita PERUGIA 3,23% -1,18% -0,84% -0,10% 0,08% TERNI 3,30% -1,62% 1,00% -1,14% 1,06% UMBRIA 3,25% -1,27% -0,41% -0,37% 0,30% ITALIA 3,52% -1,80% -0,51% 0,21% 0,44%

Fonte: Movimprese-Infocamere

IMPRESE ARTIGIANE– Anno 2019

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita annuali per province

Graduatoria provinciale per tasso di crescita annuale

Iscriz. Cessaz. Saldo Tasso di crescita annuale CASERTA 967 762 205 1,97% BOLZANO 1.023 785 238 1,76% ISERNIA 116 101 15 0,82% TERNI 327 291 36 0,79%

