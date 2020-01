L’improvvisazione teatrale perugina raddoppia con due spettacoli nella stessa serata

loading...

Non uno, ma ben due spettacoli nella stessa sera andranno in scena sabato 1 febbraio al Teatro di Rebecca a Perugia alle ore 21.00: “Izzazioni” e “Korpo”

L'Improvvisazione Teatrale continua a stupire e ad offrire a Perugia un evento straordinario: Sabato 1 febbraio il palco del Teatro di Rebecca, in Via Canali a Perugia, ospiterà alle ore 21,00, 284attori e due registi per ben due appassionanti spettacoli totalmente improvvisati, "…Izzazioni" e "Korpo".

I due spettacoli saranno il risultato di due giorni di formazione specialistica di alto livello riservata a improvvisatori esperti, organizzata e promossa da Voci e progetti, l’Associazione Culturale di Improvvisazione Teatrale di Perugia.

“…Izzazioni” con la regia di Tiziano Storti, ha di bizzarro il nome e l’obiettivo, ovvero provare a vedere come sarebbe una commedia di Shakespeare ambientata oggi alle Poste, o una tragedia greca all’interno di un centro commerciale sotto Natale, o ancora un dramma Pirandelliano all’interno di un Autogrill. Uno spettacolo folle dove i grandi nomi del teatro saranno inseriti in contesti moderni grazie alla magia dell’improvvisazione; “Korpo” con la regia di Fabio Magnani, ci parlerà attraverso un nuovo linguaggio , il corpo trova la sua libertà attraverso la creazione d’immagini e metafore per trasformare così ciò che è intimo in qualcosa di universale, con squarci narrativi che affiorano da un piano apparentemente onirico. Tutto completamente improvvisato.

Dopo aver chiuso il 2019 con un grande successo di pubblico e di apprezzamento per il Campionato di improvvisazione Teatrale professionisti, l’Associazione Voci e Progetti continua ad arricchire e farsi protagonista delle proposte culturali presenti nel panorama perugino grazie ad eventi originali e di qualità. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Perugia

Da segnare subito in agenda il prossimo evento/spettacolo di Sabato 15 febbraio: l’appuntamento imperdibile con il CATCH IMPRÒ, uno scontro clandestino all’ultima battuta, un master spietato, in cui si sfidano tre squadre e non c’è nessuna regola. L’evento si svolgerà nella location assolutamente più adatta all’occasione: la Palestra Popolare di San Sisto.

Invece per ciò che riguarda l’attività formativa, sabato 8 febbraio “Corso Social Detox” ovvero imparare ad usare consapevolmente le nuove tecnologie. Il corso rilascia 12 Crediti formativi ECP e si svolgerà presso la sede di Voci e Progetti.

Sarà possibile seguire tutti i prossimi eventi in programma sul sito www.vocieprogetti.it.

Ingresso intero: € 10,00 – Ingresso ridotto € 8,00 (ha diritto al biglietto ridotto chi prenota on-line entro le ore 18:00 del giorno dello spettacolo)

INFO E PRENOTAZIONI: www.vocieprogetti.it – +39 347 6518028 – info@vocieprogetti.it –

Voci e Progetti – Via Morettini, 57/A (Zona Settevalli).