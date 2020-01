Lazio Ambiente Spa, audizione in Regione: le proposte dell’UGL Lazio

loading...

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo da Ugl Lazio.

129 lavoratori di Lazio Ambiente Spa con il fiato sospeso per il proprio futuro. Se ne è parlato nel corso dell’audizione in Regione Lazio in contemporanea con il sit-in, all’esterno, da parte delle maestranze. Nel suo intervento il Segretario Regionale dell’Ugl Lazio Armando Valiani ha chiesto alla Regione un impegno politico serio e concreto come da anni ormai l’organizzazione sindacale avanza: “In particolare – sottolinea Valiani – abbiamo chiesto una normativa per il ricollocamento nelle varie partecipate del Lazio in tempi brevi.

Con la chiusura della discarica e dei termovalorizzatori la Regione non ha saputo tracciare una linea guida e dare delle alternative serie sia nella gestione dei rifiuti sia nella gestione dei lavoratori”. Insieme al segretario regionale erano presenti i rappresentanti sindacali della UGL Carla Lucci e Sante Palazzo che hanno ribadito che la soluzione non può essere l’ammortizzatore sociale.