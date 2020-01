Il Punto sulla 3° giornata di ritorno di Promozione

loading...

NewTuscia – VITERBO – La capolista Città di Cerveteri (46 punti) in vantaggio di due reti a Civitavecchia, sul terreno della C.S.l Soccer (15) si fa raggiungere dai locali, e così fallisce l’ allungo in classifica sul Fiumicin, sconfitto in casa. Come detto ospiti avanti di due gol con Gaudenzi e Attardo, i locali reagiscono con Barzelloti su calcio di rigore e Lanari allo scadere.

Cade in casa il Fiumicino (43) che perde 3-0 con la Polisportiva Vigor Acquapendente (36) e scivola a meno tre dalla vetta. Bella la prestazione dei viterbesi: dopo un primo tempo concluso sullo 0-0, nella ripresa i ragazzi di De Paolis prendono il largo con Brocatelli e doppietta di uno stratosferico Kabangu (pregevole la terza segnatura effettuata con un delizioso pallonetto).

Spettacolo e gol tra Luiss (37) e Montalto (18), con i tirrenici che portano a casa un buon punto. Per i locali tripletta di Palazzolo e rete di Vilmercati, per gli ospiti tripletta di Giambi e allo scadere Serafini evita il ko alla compagine guidata da Stefano Pera.

Fregene Maccarese (31)-Canale Monterano (36) termina 1 a 1, locali avanti a fine primo tempo con l’ ex calciatore della Sorianese Moretti, ospiti che trovano il pareggio nel finale con Pelliccioni.

Tolfa (35)-Santa Marinella (22) finisce 0-0.

Bene il Pescia Romana (34) che batte 2-1 l’ Almas Roma (30) e torna alla vittoria dopo 2 ko consecutivi, portandosi a centro classifica. Per i tirrenici in rete Esposito e Caporalini, per gli ospiti la rete è siglata da Valentini.

Ok il Ronciglione United (20) che batte 2-0 il Grifone Gialloverde (29) e, dopo 4 ko consecutivi, torna a respirare. In gol Di Gioacchini a fine primo tempo e Muratore allo scadere chiude la pratica.

Il derby tra Montefiascone (21) e Doc Gallese (4) finisce 2-0, in rete Adrianbelo su rigore e raddoppio di Capoccia

Bomarzo (20)-Monte Mario (16) finisce a reti inviolate.