Al via i project work tra DEIM-Università della Tuscia e l’Istituto Paolo Savi

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Come avviene ormai da qualche anno, il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) ha ospitato gli studenti delle classi quinte dell’Istituto Paolo Savi per dare inizio ai project work che prevedono il riconoscimento di due crediti formativi (2 CFU) agli studenti che decideranno di iscriversi, il prossimo anno accademico, al corso di laurea triennale in Economia Aziendale del DEIM.

Quest’anno i project work si differenziano in due categorie: la consueta riclassificazione ed analisi di bilancio per gli studenti degli indirizzi Amministrazione, finanza e marketing, Relazioni internazionali per il marketing e Sistemi informativi aziendali e il business plan di un pacchetto turistico per gli studenti dell’indirizzo Turistico.

Nel primo incontro, il 21 gennaio, la professoressa Michela Piccarozzi ha tenuto una lezione sul business plan, mentre ieri il professor Riccardo Cimini ha svolto con una lezione sul concetto di azienda. Al termine delle due lezioni sono stati assegnati agli studenti dei lavori di gruppo. La presentazione dei risultati dei project work sarà oggetto di un incontro previsto in primavera alla presenza di una Commissione di docenti universitari.

L’obiettivo di questa attività è quello di mostrare agli studenti delle scuole superiori quale sia il metodo di studio da adottare all’Università, dando loro la possibilità di vivere un primo approccio al mondo universitario. Il corso di laurea in Economia Aziendale prepara a prospettive di carriera manageriale presso imprese di produzione e di servizi, società di revisione e consulenza, istituzioni finanziarie, aziende ed amministrazioni pubbliche.