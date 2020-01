Tennistavolo. Il duo Montanucci-Spolverini sfiora la vittoria nel doppio del Torneo nazionale Sesta Categoria di Montefiascone

loading...

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Grande tennistavolo a Montefiascone. Sabato scorso si è svolto, presso il Palazzetto dello sport falisco, il secondo Torneo nazionale di Sesta Categoria, organizzato dalla Asd Tuscia Tennistavolo di Montefiascone.

Atleti provenienti da tutta Italia hanno dato lustro a Montefiascone e alla Tuscia per una giornata di intenso e sano sport. I padroni di casa, la Tuscia Tennistavolo, hanno portato il duo Emiliano Spolverini e Simone Montanucci alla finalissima del doppio, perso contro i fortissimi fratelli napoletani Antonio e Raffaele Varlese. Un grande risultato per la Tuscia che ha sognato la vittoria nel doppio ma, i più esperti fratelli Varlese, alla fine hanno prevalso per 3-1 (i viterbesi hanno vinto il secondo set 11-7, perdendo il primo a 4 e il terzo e quarto set a 5 e a 9.

Raffaele Varlese ha dettato legge anche nel singolare vincendo il torneo in finale su Fabrizio De Biasi con un netto 3-0. Nel singolare Emiliano Spolverini della Tuscia Tt è arrivato fino ai quarti di finale dovendo cedere le armi proprio a Raffaele Varlese per 11-4, 11-4, 11-6.

Ottimo terzo posto assoluto, infine, per la Tuscia Tennistavolo nella classifica a squadre dietro As Dilettantistica T.T. Magis Viz Napoli e As Dilettantistica Tennistavolo Casalpalocco.

Nel complesso ottima l’organizzazione da parte dei dirigenti della Tuscia Tt di Montefiascone del torneo di Sesta categoria: il Palazzetto dello sport di Montefiascone si è confermato, a distanza di un anno dalla prima edizione, una location perfetta per ospitare eventi sportivi di portata nazionale come quello di sabato scorso.