Statua di Santa Rosa a Belcolle “assediata” tra rovi e transenne

NewTuscia – VITERBO – L’ospedale Bel Colle con lavori interminabili e mai terminati da quarant’anni, vergogna per la gestione del Buon Padre di Famiglia, ma usuale purtroppo in Italia, tra sprechi e ruberie, ha dimenticato la Su a Santa.

Mi sono accorta per caso della presenza della statua di Santa Rosa, quasi coperta di rovi, ma con un fiore rosa accanto che la allieta tra barriere e cartelli dei lavori in corso ma che in corso non lo sono più.

Non si è mai riusciti a far pagare i responsabili e a renderlo totalmente efficiente, già dalla scelta del luogo, ventoso e poco salubre.

Auspico che almeno in tempi brevi ci sia la sistemazione, con decoro, della statua dimenticata della Santa, amata da tutti i viterbesi.

In Italia c’è tanto da migliorare, soprattutto il pensiero e la mentalità di chi gestisce le risorse pubbliche come se fossero beni privati, da sfruttare e depredare. Ma tutto torna nella vita. Sempre. W Santa Rosa!