Provincia, 8 Marzo: Gruppo lavoro in Consiglio provinciale per programma approfondimento Festa della donna

loading...

NewTuscia – TERNI – Spetterà ad un gruppo di lavoro interno al Consiglio provinciale, studiare e predisporre un adeguato programma in occasione dell’8 Marzo, Festa della donna. Lo ha stabilito il Consiglio stesso che ha approvato la proposta del presidente Giampiero Lattanzi di costituire un gruppo di tre consiglieri per studiare un idoneo programma. Il gruppo sarà composto dai consiglieri Monia Santini, Federico Novelli e Isabella Tedeschini.

La decisione è scaturita dalla presentazione di una proposta da parte della consigliera Santini che ha sottolineato l’importanza della Festa della donna “non come momento di festeggiamento – ha spiegato – ma come occasione per riflettere sul ruolo attuale delle donne nella società, sul fenomeno delle violenze di genere e sull’affermazione di una effettiva parità fra i sessi che è sinonimo di democrazia e rispetto reciproco”.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere Daniele Longaroni che ha espresso nu giudizio positivo sulla proposta della Santini ed ha auspicato che vi siano approfondimenti da parte della Provincia anche su altri appuntamenti riguardanti grandi temi sociali e culturali. “E’ compito anche di un ente come la Provincia – ha dichiarato Longaroni – affrontare concretamente e con proposte tematiche e ricorrenze di interesse generale e di importanza socio-culturale a livello nazionale e internazionale”.