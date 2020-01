Omicidio Gianlorenzo, avvistato un furgone bianco sul luogo del delitto

loading...

NewTuscia – TUSCANIA – Tornerà oggi in aula il 77enne Aldo Sassara accusato dell’omicidio di Angelo Gianlorenzo, ma a dare una svolta agli eventi spunta un furgone bianco avvistato la sera del delitto e il giorno seguente con due uomini a bordo. Il 14 agosto del 2016 il corpo dell’anziano 83enne era stato trovato a terra con i vestiti strappati e dei soldi sparpagliati attorno.

Il testimone che potrebbe dare dei chiarimenti a riguardo è un pastore di origini macedoni, da mesi irreperibile, che riferì ai carabinieri poco dopo l’omicidio, di essere stato avvicinato da un uomo italiano. Dopo essere sceso dal lato passeggeri di un furgone bianco, questi gli avrebbe chiesto se aveva visto o sentito qualcosa il giorno prima. Il pastore in effetti aveva udito delle grida, della durata di circa dieci minuti, che potevano significare una lite, per poi avvertire nel silenzio successivo dei lamenti provenienti da una sola persona, come se fosse stata percossa. Della curiosità dello sconosciuto avrebbe chiesto spiegazioni: ‘Mi ha risposto che il giorno prima un uomo era stato ucciso con delle percosse alla nuca e alla schiena”.

Il furgone in questione comunque era stato visto nelle vicinanze del luogo del delitto anche il giorno della morte di Angelo. L’uomo a bordo era stato descritto dai capelli brizzolati, pochi baffi e dotato di una corporatura robusta e alta, l’opposto dell’unico imputato nell’omicidio nonché cognato della vittima. Sassara infatti è esile e piuttosto basso.

Adesso si cerca questo testimone da tempo irrintracciabile, che prima di far perdere ogni traccia abitava a San Savino con la moglie, dove, poco lontano dalla proprietà di Gianlorenzo, si occupava delle sue pecore.