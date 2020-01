Aggressione ai sindacalisti e al giornalista: la solidarietà delle Sardine di Viterbo

Viviamo attualmente in una nazione dove l’odio dilaga, dove il razzismo regna sovrano, dove senatori ex ministri si ergono a paladini della giustizia puntando il dito su semplici cittadini sulla base di meri pettegolezzi, dove lo straniero viene denigrato e lo si vorrebbe rispedito “a casa sua”; e, ciononostante, non ci si fa scrupoli a sfruttarlo per lavorare nei campo 10 ore al giorno per 2 euro l’ora.

In un paese dove è stato sdoganato il lato peggiore dell’umanità, sindacalisti che si prodigano ad informare questi lavoratori circa i loro diritti e giornalisti impegnati a riprendere il tutto per dovere di cronaca vengono verbalmente aggrediti da chi, probabilmente, nutre tutti gli interessi affinché questa situazione non arrivi alle coscienze dei cittadini.