I leoni domano l’elefante

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese nel finale di gara, grazie alle reti Molinaro e Bensaja, vince in casa contro il Catania. Conquista così tre punti pesanti in classiifca ai fini della salvezza. Una partita giocata con grande ritmo e grinta dalla formazione gialloblù, con un Bensaja migliore in campo che ha corso per tutta la partita ed ha segnato la rete del 2-0. Ora i gialloblù sono saliti a quota 32 punti e la salvezza sembra più vicina. Domenica si va a Catanzaro, una trasferta difficile, ma non impossibile per questa giovane e combattiva Viterbese di Mr.Calabro.

Passiamo alle formazioni:

VITERBESE: Pini. De Giorgi, Markic, Baschirotto, Bezzicheri, Tounkara, Besea, Errico, Bunino, Bianchi, Bensaja

A disposizone di Mr Antonio Calabro: Maraolo, Vitali, De Santis, Antezza, Zanoli, Urso, Ricci, Molinaro, Sibilia, Simonelli, Culina.

CATANIA: Furlan, Mbende, Vicente,Sarno, Marchese,Barisc, Pinto, Biondi, Calapai, Biagianti, Mazzarani

A disposizione di Mr.Cristano Lucarelli: Martinez, Di Molfetta, Curcio, Pino, Salandria, Rizzo, Manneh, Distefano

Arbitro:Signor Francesco Meraviglia di Pistoia

Assistenti: Signori Francesca Di Monte di Chieti e Francesco Ciancaglini di Vasto (CH)

Note: Terreno in buone condizioni spettatori presenti giornata temperatura mite spettatori presenti 1500circa

CRONACA DEL PRIMO TEMPO



Al 4° bella triangolazione al limite dell’area ospite della Viterbese con tiro di Besea, alto sopra la traversa.

Al 5° viene ammonito Biondi del Catania per gioco falloso.

Al 7° angolo per il Catania senza esito. La difesa gialloblù fa buona guardia e allontana.

Al 10° il portiere Pini della Viterbese anticipa in uscita gli avanti del Catania.

Al 11° tiro dal limite di Tounkara deviato in corner dalla difesa etnea. Il seguente calcio d’angolo battuto da Bensaja è un traversone diretto in area siciliana. Colpo di testa di Tounkara. Il portiere Furlan respinge in tuffo, poi la difesa allontana la minaccia.

Al 14° viene ammonito Besea della Viterbese per un’entrata a centrocampo.

Al 16° calcio d’angolo per il Catania, senza esito. La difesa gialloblù anticipa gli avanti del Catania, poi l’arbitro fischia un fallo in attacco ai siciliani.

Al 20° conclusione di Errico parata dal portiere del Catania.

Al 22° grande conclusione di Pinto del Catania dal vertice dell’area sinistro. Il pallone finisce a lato.

Al 25° bella azione della Viterbese in area siciliana. La palla finisce sui piedi di Besea che tira in porta. Il portiere Furlan respinge in tuffo la pericolosa conclusione.

Al 30° contropiede del Catania. La retroguardia Viterbese fa buona guardia e il tiro viene rimpallato da Baschirotto finendo sulle mani del portiere Pini della Viterbese.

Al 32° palla goal per la formazione gialloblù. Besea in rovesciata manda di poco a lato il pallone dal palo destro della porta del Catania.

Al 39° calcio d’angolo per il Catania senza esito. La difesa allontana e la Viterbese riparte in contropiede, ma Tounkara che era partito in contropiede viene fermato da una trattenuta e l’arbitro concede la punizione.

Al 45° calcio d'angolo per il Catania senza esito. La difesa gialloblù rinvia corto ai 20 metri la palla giuge sui piedi di Vicente che tira forte, ma con grande colpo di reni Pini para e manda alto sopra la traversa.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO



Cambio nella Viterbese: Esce Bezzicheri Besea al loro posto entrano Molinaro e Sibilia.

Al 4° cross di Molinaro dalla fascia sinistra. Pallone messo in mezzo all’area catanese. La difesa ospite libera.

All’8° grande parata del portiere Pini della Viterbese che respinge un forte tiro di Barisic, poi la difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 14° punizione per il Catania dalla trequarti. Pallone messo in area gialloblù che finisce scorrendo sul fondo.

Al 15° sostituzione nel Catania: Esce Sarno al suo posto entra Curcio.

Al 16° cambio nella Viterbese: Escono Bianchi e Budino al loro posto fanno ingresso in campo Simonelli e Urso.

Al 18° viene ammonito Baschirotto della Viterbese per gioco falloso.

Al 19° punizione per il Catania. Il pallone messo in area della Viterbese giunge sui piedi di Marchese che manda altro sopra la tarversa.

Al 21° viene ammonito Curcio del Catania per una gomitata rifilata a De Giorgi.

Al 26° corner per la Viterbese. Il Pallone viene messo in mezzo all’area di rigore del Catania, ma la difesa respinge corto. La palla giunge sui piedi di Sibilia che tira di poco alto sopra la traversa.

Al 29° punizione per la Viterbese sulla trequarti. Pallone scodellato in area catanese. La difesa libera.

Al 31° cambio nel Catania: Esce Vicente fa ingresso in campo Rizzo.

Al 32° cambio nella Viterbese:Esce Tounkara e al suo posto entra Culina.

Al 39° la Viterbese passa in vantaggio con Molinaro che corregge di testa un bel cross dalla fascia destra e mette il pallone all’incrocio dei pali.

Al 41° cambio nel Catania: Escono Pinto e Calapai al loro posto entrano Di Molfetta e Manneh. Calapai che viene poi ammonito con un rosso per insulti al guardalinee.

Al 43° la Viterbese raddoppia con Bensaja. Dopo una grande azione in contropiede di Simonelli serve Bensaja che aveva seguito l’azione e che in corsa con un tiro al volo mette in rete. Il Rocchi esplode!

L'arbitro concede quattro minuti di recupero. La partita finisce con la vittoria della Viterbese per 2-0.

RISULTATI DELLA 4° GIORNATA DI RITORNO

VITERBESE-CATANIA 2-0

REGGINA-BARI 1-1

RENDE-VIBONESE 1-1

FRANCAVILLA-PAGANESE 2-0

MONOPOLI-TERNANA 0-0

POTENZA-BISCEGLIE 1-0

RIETI-CASERTANA 1-0

AVELLINO-PICERNO 1-1

CAVESE-TERAMO 1-0

SICULA-LEONZIO-CATANZARO SI GIOCA DOMANI SERA

CLASSIFICA

REGGINA 53

BARI 47

TERNANA 47

MONOPOLI 47

POTENZA 44

TERAMO 34

CATANIA 33

VITERBESE 32

CATANZARO 32

CASERTANA 28

CAVESE 31

VIBONESE 28

FRANCAVILLA 30

PAGANESE 29

AVELLINO 28

PICERNO 24

BISCEGLIE 17

RENDE 15

SICULA LEONZIO 12

RIETI 11 ( 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

PROSSIMO TURNO

CATANZARO-VITERBESE

BISCEGLIE-AVELLINO

PAGANESE-CAVESE

CATANIA-MONOPOLI

CASERTANA-PICERNO

VIBONESE-REGGINA

TERAMO-RENDE

POTENZA-RIETI

TERNANA-SICULA LEONZIO

BARI-FRANCAVILLA