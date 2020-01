Stella Azzurra VT-Ortoetruria ancora in trasferta ad Anzio

loading...

NewTuscia – VITERBO – Seconda trasferta consecutiva nel girone di ritorno per la Stella Azzurra Viterbo che dopo la vittoria riportata sabato scorso sul campo di Albano, affronta stasera sul litorale i padroni di casa dell’Anzio Basket Club.

Campo difficile quello dei lidensi dove tutte le avversarie hanno trovato difficoltà ad affrontare una squadra i cui maggiori protagonisti giocano insieme da molto tempo. Buonissima la formazione di casa, con molti giovani validi e soprattutto alcuni giocatori come D’Alfonso, Pecetta, Margio, Nardi e da quest’anno Camillo, che portano qualità ed esperienza.

L’Ortoetruria arriva alla gara reduce da due vittorie, mentre i locali escono dalla sconfitta sul difficile parquet dell’Alfa Omega, dopo aver però infilato quattro successi consecutivi.

Una partita che certamente Anzio cercherà di mettere sui binari del massimo agonismo e della fisicità e che dovrà essere affrontata dai viterbesi con concentrazione, così come fatto nell’ultimo match esterno disputato ad Albano nel quale il team di Fanciullo ha fatto vedere buone cose sia in attacco che in difesa, sia pure con un’avversaria certamente meno attrezzata degli odierni avversari. La Stella arriverà ad Anzio con Price, De Gregorio, Rogani, Navarra, Baldelli, Meroi, Pebole, Rubinetti, Piazzolla e Casanova e con l’importante nuovo innesto del rientrante Riccardo Rovere, giunto a Viterbo dalla Virtus Cassino.

Palla a due alle ore 18,30 sotto la direzione di Zambotto di Cantalice ed Aloisi di Rieti.

Pallacanestro Stella Azzurra Viterbo