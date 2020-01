Prende a pugni un pensionato per rubargli il telefonino

loading...

NewTuscia – TUSCANIA – Un pregiudicato di Tuscania ieri in serata in piazza Mazzini, ha aggredito a pugni un pensionato del luogo per rapinarlo del suo telefonino, strappandoglielo con violenza. Immediatamente i carabinieri della stazione di Tuscania, avvertiti dalla centrale operativa della compagnia che aveva ricevuto la richiesta di soccorso, sono intervenuti.

Hanno cristallizzato immediatamente la situazione, e, una volta capito chi fosse il malvivente, lo hanno rintracciato. Lui ha tentato di opporre resistenza cercando di scappare, ma i carabinieri della stazione lo hanno bloccato e messo in sicurezza. Subito lo hanno dichiarato in arresto e tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare; nel frattempo i carabinieri, chiamato il 118 hanno veicolato il ricovero della vittima della rapina presso l‘ospedale di Viterbo, dove è entrato in codice giallo a causa delle lesioni riportate.