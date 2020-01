Incontri con l’autore. Gianluca Pirozzi presenta il suo romanzo “Come un delfino” presso la libreria Il gorilla e l’alligatore

loading...

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Il nuovo anno si apre con un nuovo avvincente evento letterario. Sabato 25 Gennaio alle ore 17 Gianluca Pirozzi presenterà presso la libreria di Via dei Calafati di Borgo San Lorenzo Petignano “Come un delfino”, edito da L’Erudita Edizioni. Vanni, il protagonista del romanzo pubblicato il 30 novembre scorso, fugge dalle proprie origini, dalle complicate dinamiche familiari e dalle perdite strazianti che segnano la propria infanzia nella Napoli degli anni Settanta. Riesce così faticosamente a costruirsi una nuova dimensione esistenziale. A Roma, la ricerca della propria identità e dell’amore lo legano a Tiago, col quale matura il sogno di costituire una famiglia. Col tempo questo desiderio prende forma grazie all’amicizia con Amandine. Tuttavia, una nuova scossa minerà l’assetto della vita di Vanni, mettendolo di fronte a una scelta cruciale per il proprio futuro.

Attraverso le pagine, anche quelle più difficili, dell’esistenza di Vanni e dei suoi cari, emerge il suo inesauribile amore per la vita. La felicità diviene così un traguardo, raggiungibile solo accettando il proprio dolore. Gianluca Pirozzi, con uno stile incisivo, scandaglia nel profondo la vita intima di tutti i personaggi, mostrando come anche le fragilità possano rivelarsi una risorsa.

Gianluca Pirozzi è nato a Napoli e ha vissuto in Italia e all’estero. I suoi racconti sono stati più volte premiati nell’ambito di rassegne letterarie nazionali e inclusi in diverse antologie. Ha pubblicato: Storie liquide (2010), Nell’altro (2012) e Nomi di donna (2016), quest’ultimo è uscito in Spagna col titolo Nombres de mujer (2018).

Stefania Cima, proprietaria della libreria di Orte ha fornito un’ ulteriore anticipazione per febbraio, sabato 1 febbraio alle 17 tornerà a trovare i lettori della libreria Valeria Amendola di WOW Kids con un laboratorio dedicato a Leonardo da Vinci a Milano. Il laboratorio è rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni e l’iscrizione e’ obbligatoria fino a esaurimento posti.

Sabato 22 febbraio sempre alle 17 è programmato un appuntamento imperdibile. Per la prima volta sarà presente in libreria il maestro del noir italiano Massimo Carlotto per parlare del nuovo attesissimo romanzo pubblicato il 22 gennaio scorso.