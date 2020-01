Incendio di sterpaglie a Tarquinia. intervento dei volontari AEOPC

loading...

NewTuscia – TARQUINIA – Subito intervenuti i volontari AEOPC per spegnere un incendio di sterpaglie che si era esteso nei giorni scorsi in un campo nei pressi della strada Porto Clementino a Tarquinia. Allertati sono arrivati sul posto i volontari AEOPC, dove tra l’altro le fiamme hanno colpito anche diversi alberi ma il tempestivo intervento dei volontari diretti dal Presidente Alessandro Sacripanti ha evitato che l’incendio potesse propagarsi nell’area circostante e creare ulteriori problemi.

“Abbiamo risposto in modo immediato alla segnalazione – riferisce il Presidente Sacripanti – su attivazione della Sala operativa regionale siamo intervenuti con due squadre con i mezzi antincendio, anche in contatto con il Sindaco Alessandro Giulivi e il Comandante della Polizia Locale Massimo De Angelis. Abbiamo bonificato l’area e lasciato in sicurezza. Ringrazio ancora una volta i volontari AEOPC che sono sempre disponibili ed operativi”. Dall’AEOPC ricordano che per qualsiasi emergenza si può contattare il numero verde della sala operatva di Protezione Civile della Regione Lazio 803555.

Aeopc Tarquinia