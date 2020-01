Faleria, arrestato spacciatore

loading...

NewTuscia – FALERIA – I carabinieri della stazione di Faleria hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di un giovanissimo del luogo su decreto della Procura della Repubblica di Viterbo perché sospettato di essere uno spacciatore.

I sospetti sono risultati fondati dato che al termine delle perquisizioni – fatte sia nella abitazione del domicilio che in quella di residenza – sono stati trovati occultati 3,2 grammi di presunto hashish e 4,5 grammi di marijuana, oltre e due bilancini di precisione usati per la droga. Quindi il giovane è stato dichiarato in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.