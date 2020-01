Dai Centesimiamo… anche allo Stadio Enrico Rocchi!

loading...

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese è lieta di comunicare che domani 26 gennaio 2020 in occasione di Viterbese – Catania, sarà possibile sostenere “Centesimiamo”, il salvadanaio della l’importante iniziativa volta a sostenere l’associazione “Campo delle Rose” per il completamento del Centro per ragazzi autistici.

All’ingresso dello stadio Enrico Rocchi tutti i tifosi gialloblu potranno sostenere l’iniziativa e troveranno la brocca di Santa Rosa ubicata prima degli accessi alla Tribuna Centrale e alla Curva Nord. Dai Leoni, Centesimiamo!

A.S. Viterbese