Acquapendente. “Buona la prima”, si è conclusa la serie di appuntamenti gratuiti di cinema per le Scuole

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

Presso il Cinema Olympia di Acquapendente si è chiuso ufficialmente Giovedì sera l’evento “Buona la prima”. A fare il consuntivo progetto Gabriella Brenci (Delegato alla Pubblica Istruzione e Formazione Giovanile del Comune di Acquapendente). “Oltre 230”, ha sottolineato per l’occasione, “tra alunni ed insegnanti presenti hanno assistito agli appuntamenti gratuiti di cinema per le Scuole. Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di far nascere l’amore per questo straordinario strumento educativo, cercando di creare un legame tra il mondo della scuola e la sala cinematografica, in modo da favorire i processi di insegnamento e apprendimento.

Due gli attualissimi film proiettati di grande successo e accattivanti per i bambini, riguardo l’area tematica Cinema ed Emozioni: “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” e “La Famiglia Addams”. Ospite d’onore la nota attrice Daniela Giordano che è riuscita a coinvolgere attivamente gli alunni della scuola primaria presenti in un crescente ed entusiasmante dibattito conclusivo. Ricordiamo che la Giordano, oltre che attrice di teatro, cinema e televisione è anche regista, ideatrice e direttrice di Festa d’Africa- Festival Internazionale della Cultura dell’Africa Contemporanea. Diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, ha iniziato una carriera teatrale diretta da grandi registi quali Luca Ronconi, Giancarlo Sepe, Giancarlo Cobelli, Gabriele Lavia.

Ha anche preso parte a molte opere cinematografiche, televisive ed a trasmissioni radiofoniche. Ha ricevuto numerosi premi, inclusa la Maschera d’Oro come migliore attrice nel 1993. Ha vinto il premio Grolla d’Oro come migliore attrice di fiction nel 2006. E’ stata insignita della medaglia del Presidente della Repubblica Italiana per il Festival Festa d’Africa nel 2009. Membro della Giuria Internazionale del XVII Festival del Cinema di Damasco, Siria-2009. Presidente della Giuria Internazionale del XXI Festival Internazionale di Teatro Sperimentale del Cairo – Egitto 2009. Nel 2016 è stata nominata dal Ministro della Cultura d’Egitto Membro Permanente dell’High Committee of sity – International Theahtre for youth.

Nel ringraziarla personalmente, rammento l’alta valenza formativa del linguaggio cinematografico nelle giovani generazioni, in quanto immediato e altamente comprensibile da bambini e ragazzi di ogni età, perché più confacente ai loro stili cognitivi. In qualità di rappresentante Amministrazione Comunale, ringrazio il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci di Acquapendente per la collaborazione, le insegnanti, Anec, Regione Lazio, la Cooperativa l’Ape Regina ed il Presidente Emiliano Barberini, per l’impegno mostrato e la dedizione con cui cura, da oramai svariati anni, la gestione del Cinema Olympia, autentico e storico luogo di formazione e di divulgazione della cultura cinematografica nel nostro territorio.