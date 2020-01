Viterbo, salva il tuo albero: messi a dimora cento alberi

loading...

Il sindaco Arena: “Ripeteremo questa iniziativa anche nei prossimi anni, con il coinvolgimento delle famiglie”

NewTuscia – VITERBO – Cento alberi messi a dimora in città in quest’ultima settimana. Ne dà notizia l’assessore al verde pubblico Enrico Maria Contardo, che mercoledì scorso, insieme al sindaco Giovanni Maria Arena, ha fatto un sopralluogo nei punti della città che accolgono gli ex alberi di Natale, ospitati durante le feste dalle case dei viterbesi.

“Ai cinquanta alberi iniziali, recuperati immediatamente dopo le feste, se ne sono aggiunti altri. Alcuni provenienti delle scuole, altri appartenenti alla categoria dei “ritardatari” – sottolinea l’assessore Contardo – ovvero tutti coloro che hanno archiviato le festività natalizie, addobbi compresi, ben oltre il giorno dell’epifania. Come già spiegato in più occasioni, abbiamo scelto di collocare gli alberi in alcuni spazi verdi della città, in particolar modo a ridosso degli svincoli della circonvallazione Almirante. Sia verso il cimitero, sia verso la Tuscanese. Quattro sono stati piantumati inoltre al parco della solidarietà, al quartiere Santa Barbara”.

“Recuperare gli alberi di Natale utilizzati durante le feste è un segnale di sensibilità – ha aggiunto il sindaco Arena -. É nostra intenzione ripetere questa iniziativa anche i prossimi anni, con il coinvolgimento diretto delle famiglie e dei bambini. Sarà una bella occasione per vivere da vicino la nostra città e anche una preziosa esperienza di educazione ambientale per i più piccoli”.