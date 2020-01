Sacripanti, Aeopc: “Tutto pronto per il piano invernale su Tarquinia.  Programmazione e piano interventi per eventuale ghiaccio sulle strade”

NewTuscia – TARQUINIA – Anche il territorio di Tarquinia a seguito dei bollettini di allerta meteo della Protezione Civile si prepara ad affrontare eventuali formazioni di ghiaccio che nei prossimi giorni potrebbero colpire anche il litorale. Lo riferisce Alessandro Sacripanti Presidente AEOPC.

“Ci siamo attivati e abbiamo già programmato un piano di interventi per la campagna invernale in caso di necessità con mezzi speciali muniti carrelli spargisale da utilizzare sulle strade in via preventiva. Ringrazio i volontari dell’Aeopc il Sindaco Alessandro Giulivi e il Comandante dellla Polizia Locale Massimo De Angelis – aggiunge il Presidente Sacripanti – in sinergia si è organizzato un piano di squadre e gruppi di intervento per ogni possibile ed improvviso peggioramento delle condizioni meteo. Per ora la situazione meteo è sotto controllo, ma in caso di improvviso maltempo, si può contattare per ogni emergenza le autorità locali, la Sala operativa regionale 803555, la Polizia Locale 0766.849244”.