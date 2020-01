Ronciglione, partiranno dopo il carnevale i lavori di rifacimento del manto stradale

loading...

NewTuscia – RONCIGLIONE – Sarà l’Astral (Azienda Strade Lazio) ad occuparsi del rifacimento del manto stradale di buona parte del paese di Ronciglione, con partenza dei lavori prevista subito dopo il Carnevale 2020. A comunicarlo ai cittadini è il sindaco Mario Mengoni:

“A seguito degli incontri e delle sollecitazioni mosse dalla nostra amministrazione sulla situazione delle strade del paese, la Regione Lazio, attraverso l’Astral, ha dimostrato una nuova importante attenzione nei confronti del nostro territorio. Passata questa edizione del Carnevale, inizieranno infatti i lavori di rifacimento del manto stradale di via S. Francesco d’Assisi e Corso Umberto I e della parte bassa del paese, via Garibaldi fino a piazza del Monumento. Ringrazio l’Astral per aver accolto le nostre segnalazioni, provvedendo così a realizzare un’opera importante per i cittadini e per tutta la comunità”.