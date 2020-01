Riunione dell’associazione “Città dell’Infiorata”, l’assessore del comune di Bolsena Roberto Basili: “Incontro proficuo che ha posto le basi per un anno denso di eventi”

NewTuscia – BOLSENA – Approvato il bilancio consuntivo dell’associazione nazionale “Città dell’Infiorata”. Lo ha deciso l’assemblea dei soci che si è svolta il 23 gennaio a Genzano. Per il comune di Bolsena era presente l’assessore al turismo religioso Roberto Basili, insieme ai rappresentanti dei comuni di Gerano, Genazzano, Fucecchio e Poggio Moiano. Durante l’incontro si è lavorato sul bilancio di previsione ed è stato fatto il punto della situazione sulle iniziative da programmare per i prossimi mesi. Soddisfazione viene espressa dall’assessore Basili: “Riunione proficua che ha posto le basi per un anno denso di eventi.