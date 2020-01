Progetti per la primavera della mobilità dolce 2020 dal 21 marzo al 21 giugno

loading...

2020.03.22 Corritalia AICS – In occasione della settimana dello sport AICS dal 16 al 22 marzo: Gallese: Passeggiata ecologica e visita Oasi WWF

2020.03.31 Concorso fotografico “Ferrovia dei due Mari – Ferrovie della Tuscia – Ferrovie europee” scadenza presentazione opere

2020.04.03 Viterbo: Conferenza stampa ferrovia Tirreno Adriatico o dei Due Mari e anello ferroviario Circumcimina

2020.04.29-30 126° anniversario apertura ferrovia Roma Viterbo e diramazione Capranica Ronciglione

2020.04.29 Ronciglione: Mostra fotografie; mostra disegni bam bini elementari; mostra modellismo ferroviario. Proiezione films girati sulla ferrovia Civitavecchia Capranica Orte.

2020.04.30 Ronciglione Passeggiata ecologica dalle grotte Catena al Ponte; mostra fotografie; mostra disegni bambini elementari; mostra modellismo ferroviario. Proiezione films girati sulla ferrovia.

2020.04.30 Ronciglione: Cena sociale

2020.05.01 Ronciglione: Apertura Mostra opere di Primula considerata la pittrice della Primavera

2020.05.09 Gita Partenza Gallese in pulman arrivo a Terni per viaggio in treno linea Terni Rieti L’Aquila, partenza da Terni arrivo a Sassa L’Aquila pranzo e ritorno ( Tutto compreso € 50,00)

2020.05.15 Gita Partenza in pulman da Viterbo arrivo a Gallese visita Castello o Palazzo Ducale di Gallese e impresa SOCOFER – Pranzo

Progetti per la giornata delle ferrovie delle meraviglie 23-24 maggio 2020

2020.05.23 Blera: Apertura Mostra fotografie – Proiezione films girati sulla ferrovia Civitavecchia Orte – Premiazione concorso fotografico “Ferrovia dei due Mari – Ferrovie della Tuscia – Ferrovie europee”

2020.05.24 Blera: Passeggiata ecologica sui sentieri della ferrovia da Civitella Cesi alla città di Luni e il Ponte sul Mignone

2020.05.30 Barbarano Romano: Apertura Mostra fotografie – Proiezione films girati sulla ferrovia Civitavecchia Orte.

2020.06.06 Veiano: Apertura Mostra fotografie

Data non stabilita Viterbo: Treno turistico in occasione della manifestazione S. Pellegrino in Fiore organizzata dalla associazione Terra Tua