Il Comune di Acquapendente e gli studenti dell’istituto “Leonardo Da Vinci” ricordano le vittime dell’Olocausto

NewTuscia – ACUQAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo. In occasione della Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio 2020, il Comune di Acquapendente, l’Istituto Scolastico Omnicomprensivo “Leonardo Da Vinci” e la cooperativa L’Ape Regina, proporranno un’iniziativa dedicata agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

L’evento si svolgerà la mattina al Cinema Olympia con la proiezione di un film di animazione sulla deportazione e sullo sterminio degli ebrei.

Si è scelto un film di questo tipo per destare l’attenzione anche dei ragazzi più piccoli e perché l’uso di immagini disegnate può essere meno traumatico, ma non meno coinvolgente, per ricordare una delle più grandi tragedie che l’umanità abbia conosciuto.

Sarà per tutti una giornata di riflessione su un passato che non occorre dimenticare, soprattutto oggi, che rimangono pochi superstiti a testimoniare sulle violenze subite e su quel massacro.

Vuole essere perciò un modo per ricordare veramente quelle vicende, in modo non puramente formale, ma una vera e propria lezione di scuola.

La Shoah non è poi così lontana nel tempo e nessun luogo si è salvato da quel dramma.

A testimonianza di questo sarà presentato dall’autore e distribuito ai ragazzi il libro “Sotto stretta sorveglianza – tracce degli ebrei internati nell’Alto Viterbese”, scritto da Antonio Quattranni, pubblicista e storico locale, oltreché insegnante, volume pubblicato da Annulli Editore.

Sarà un modo per far capire che questa folle disumanità non è stata poi così lontana e per sentirsi così più vicini, più solidali verso questa atroce sofferenza.

Tramandare questa consapevolezza è necessario perché quel pezzo di storia non si ripeta.

Sarà sempre questo il significato profondo della Giornata della Memoria.