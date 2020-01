Confartigianato Imprese Terni ed Italtechnics in Bielorussia

loading...

NewTuscia – TERNI – Confartigianato Imprese Terni ancora una volta protagonista nel supporto alla internazionalizzazione delle proprie aziende associate. Grazie alla importante collaborazione con la Fondazione Aiutiamoli a Vivere, attiva da molti anni per scopi umanitari in Bielorussia, è stata organizzata nei giorni scorsi una missione a Minsk e nella regione bielorussa di Grodno a beneficio della Rete Italtechnics, aggregazione di imprese di Terni operanti nel settore della meccanica, ed in particolare in ambito idroelettrico.

Quest’ultima con successo ha intrapreso, anche grazie al supporto dell’Associazione, un percorso mirato ad internazionalizzare la propria attività, riscontrando importanti opportunità in mercati quali Sud Africa, Zambia e nord Europa. Gli incontri avuti a livello istituzionale con apicali esponenti del Governo centrale e della Regione di Grodno hanno confermato la presenza di rilevanti opportunità nel settore idroelettrico e la concreta disponibilità ad avviare in breve tempo percorsi di collaborazione.

Ciò testimonia come l’aggregazione di imprese, favorita e supportata da un contesto associativo dinamico e propositivo, possa rappresentare uno strumento estremamente efficace per agevolare lo sviluppo all’estero delle nostre PMI. Confartigianato Imprese Terni intende essere partner privilegiato delle aziende della nostra provincia anche in tale settore, mettendo a loro disposizione le importanti competenze ed esperienze acquisite in molteplici ambiti di attività.