Sabato 25 gennaio appuntamento da UNI Cosmesi per conoscere il segreto di bellezza della Vite Rossa

NewTuscia – VITERBO – Sabato 25 gennaio, presso la sua nuova sede di via Roma, UNI Cosmesi dedicherà una giornata alle virtù cosmetiche della Vite Rossa, in compagnia di Pierpaolo Brizioli, fondatore del marchio UNI, e della dott.ssa Paola Corsi, biologa.

Simbolo di eterna giovinezza e immortalità, già ai tempi dei Sumeri, la Vite Rossa era considerata “l’erba della vita”: adorata e venerata come Dea Vite o Madre Vite, questa pianta viene citata persino nella saga indiana di Gilgamesh dove è rappresentata come divinità femminile intenta a mescere il vino e alla quale gli eroi si rivolgono per ottenere l’immortalità. In Grecia il vino era considerato a tutti gli effetti un dono degli dei e Ippocrate ne consigliava il consumo per mantenere una buona salute.

Meno note sono forse le virtù cosmetiche di questa antica pianta: i Polifenoli sono antiossidanti e vasoprotettori, contrastano l’azione dei radicali liberi, contengono elastina e collagene, rendono dunque la pelle più tonica ed elastica; il Resveratrolo, importante polifenolo presente nel succo e nella buccia dell’uva, migliora la circolazione e rinforza i vasi sanguigni prevenendo la fragilità capillare, aiuta inoltre a calmare le infiammazioni e stimola la produzione di collagene; l’Olio di Vinaccioli, custodito nei piccoli semi contenuti negli acini d’uva (Vitis Vinifera), possiede ottime proprietà nutrizionali grazie all’elevato contenuto di Acido Linoleico, acido grasso essenziale ad azione antirughe e cicatrizzante; infine l’Estratto di Foglie di Vite Rossa, costituito da Flavonoidi e Antocianosidi è un efficace antiossidante.

Ai lettori interessati e curiosi e a quanti vogliono provare sulla propria pelle i cosmetici della linea alla Vite Rossa, l’invito è per sabato 25 gennaio presso UNI Cosmesi.

Rita Corsi

