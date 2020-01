Poste italiane, nella Tuscia 25 nuovi portalettere assunti a tempo indeterminato

loading...

NewTuscia – VITERBO – Con gli interventi di dicembre scorso e le assunzioni di inizio anno salgono a 25 i portalettere stabilizzati con contratto a tempo indeterminato nei Centri di Recapito di Viterbo e provincia.

Poste Italiane prosegue dunque con la stabilizzazione dei propri dipendenti, ovvero interventi che fanno parte di un importante accordo sindacale sottoscritto a giugno 2018 e successive intese di maggio scorso, nell’ambito delle «politiche attive del lavoro» e che ha interessato le risorse che avevano già lavorato in Azienda con un contratto a termine. Il percorso di assunzione, infatti, inizia con un contratto a tempo determinato che può trasformarsi a tempo indeterminato in base a quanto previsto dalla normativa e in considerazione della qualità della prestazione professionale maturata durante le esperienze svolte in Poste Italiane. Sono molti i giovani laureati, entrati inizialmente come portalettere, che hanno poi proseguito il percorso di crescita all’interno dell’Azienda. Le candidature sono sempre aperte.

Le stabilizzazioni si aggiungono ad altre importanti innovazioni introdotte con il piano strategico “Deliver 2022” dell’Amministratore Delegato Matteo Del Fante.

Tra le più importanti a Viterbo, il nuovo modello di recapito “Joint Delivery” sull’intero territorio provinciale, con la consegna di corrispondenza, pacchi e prodotti e-commerce che viene effettuata dal lunedì al venerdì anche nelle fasce pomeridiane, fino alle 19.45, e durante i week end. Inoltre, con la dotazione di strumenti tecnologici quali i palmari, i portalettere offrono a domicilio servizi come il pagamento dei bollettini di conto corrente o l’invio di una raccomandata. A Viterbo e provincia i portalettere di Poste Italiane consegnano una media annua di 695 milioni di pezzi di posta indescritta e una media giornaliera di oltre 5.600 oggetti a firma, attraverso gli oltre 180 palmari e una flotta aziendale di oltre 250 mezzi tra auto e moto che quotidianamente raggiungono le case di tutti i cittadini.