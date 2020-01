Operazione Fai da te, ascoltati due testimoni

loading...

NewTuscia – VITERBO – Quattro viterbesi e sette stranieri erano stati arrestati nel 2015 nel corso dell’operazione delle forze dell’ordine denominata fai da te.

Adesso devono rispondere di furto aggravato e spaccio ai minori davanti al giudice Gaetano Mautone. Secondo la ricostruzione dell’accusa gli imputati avrebbero fatto parte di una presunta banda che nei fine settimana scassinava i self service dei distributori con un frullino e il resto della settimana si dedicava allo spaccio fuori dalle scuole.

A parlare ieri due proprietari di distributori. Uno, a Montefiascone, è stato avvertito dalla vigilanza dei danni provocati ai quadri lettrici e alla colonnina del self service aperta in quattro da un frullino. In quella sera, il 16 maggio 2014, il furto non era cmunque stato portato a termine. Con le stesse modalità il 3 dicembre 2014 un distributore sulla Cassia era stato trovato con i fili elettrici a terra e la colonnina squarciata.

Tra il 2014 e il 2015 decine di distributori sono stati danneggiati con questo sistema, le casse vuote. Secondo l’accusa in un magazzino nelle zone di campagna tra Viterbo e Montefiascone sarebbero stati nascosti, gli attrezzi per lo scasso e le parrucche per non farsi riconoscere. Quell’edificio sarebbe servito anche per dividere la refurtiva.

Il 15 luglio si tornerà in aula con altri testimoni.