Ciclista travolto sulla Cassia, è l’automobilista a chiamare il 118

loading...

NewTuscia – VITERBO – Intorno alle 6,30 di questa mattina, un ciclista, probabilmente un giovane immigrato, è stato travolto da una vettura sulla Cassia all’altezza dell’incrocio con la Commenda. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento; il giovane è stato immediatamente portato a Belcolle dai sanitari del 118, allertati dallo stesso automobilista coinvolto nell’incidente, ma non sembrerebbe in gravi condizioni.

Sul posto presenti anche due pattuglie dei carabinieri per ristabilire la viabilità e rilevare indizi vari.