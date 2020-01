Al Palazzo dei Sette mostra fotografico-letteraria intitolata Ravensbrück, la memoria di un viaggio

loading...

NewTuscia – ORVIETO – In occasione delle celebrazioni della “Giornata della Memoria”, Lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 10:30 nell’Atrio del Palazzo dei Sette ad Orvieto, verrà inaugurata la mostra fotografico-letteraria dal titolo Ravensbrück, la memoria di un viaggio realizzata con le foto e i testi degli studenti dell’IISS Scientifico e Tecnico della città.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Orvieto nell’ambito delle manifestazioni promosse per il “Giorno della Memoria” nel 75° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e in ricordo della Shoah.

La mostra, conclude il progetto sulla Memoria iniziato nel settembre scorso all’apertura dell’anno scolastico. Attraverso un bando di concorso per la migliore fotografia o il miglior testo commemorativi del giorno della Memoria 2020, nel mese di ottobre gli studenti hanno partecipato ad un’incontro sulla storia della deportazione nel campo di Ravensbrück e sul rapporto tra luoghi della storia e fotografia; successivamente hanno visitato il campo di sterminio di Ravensbrück, esperienza emotivamente significativa da cui hanno tratto gli stimoli per realizzare le fotografie e scrivere i testi della mostra che è la sintesi di questo percorso educativo e formativo.

In occasione dell’inaugurazione saranno premiati la fotografia e il testo migliori.

La presentazione verrà accompagnata dalle letture dei testi scritti dai ragazzi a cura dell’Associazione I Lettori Portatili.

La mostra, il cui allestimento è curato dalla fotografa Ambra Laurenzi, resterà aperta fino al 3 febbraio prossimo.

Per celebrare il “Giorno della Memoria” e preservare il ricordo di un tragico ed oscuro periodo della storia italiana ed europea, affinché eventi analoghi non abbiano mai più a ripetersi, nelle Scuole della città si terranno nei prossimi giorni incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto accaduto al popolo ebraico ed ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. Sull’argomento gli studenti del Liceo Classico dedicheranno l’Assemblea d’Istituto, mentre all’interno del Liceo Artistico verrà allestita una mostra fotografica. Letture in classe insieme agli insegnanti, infine, nelle Scuole Elementari e Medie.