Una Viterbese rimaneggiata sul campo della Paganese, sfiora il colpaccio esterno ma finisce 0-0

loading...

Maurizio Fiorani e Fabio Settembre

NewTuscia – PAGANI – La Viterbese con una formazione molto rimaneggiata pareggia 0-0 in trasferta sfiorando il successo esterno sul campo della Paganese.Le molte ssenze in difesa quella di Markic e Bianchi, potevano costiutire un grave handicap per la formazione di Mr.Calabro che ha schierato una formazione molto offensiva in partenza schierando Molinaro, Tounkara, Bunino, per poi inserire nella ripresa anche il rientrante Volpe al posto di Bunino per cercare il colpaccio, fallendo almeno due-tre palle goal in contropiede nella ripresa .

Un pareggio comunque importante perchè ottenuto in trasferta su un campo difficile come quello di Pagani, in attesa del big match di domenica prossima al Rocchi con il Catania.

Passiamo alle formazioni della due squadre:

PAGANESE: Baiocco, Sbampato, Panariello, Acampora,Carotenuto, Bramati, Capece, Scarpa, Drame’, Diop, Calil

A disposizione di Mr.Alessandro Erra: Bovenzi, Scevola,Mattia, Gaeta, Caccetta, Alberti, Bonavolontà, Perri, Musso

VITERBESE:Pini, De Giorgi, Baschirotto, Bezzicheri, Tounkara, Besea, Errico, Zanoli, Molinaro, Bunino, Sibilia

A disposizione di Mr. Antonio Calabro: Maraolo, Vitali,Antezza, Scalera, Menghi E, Volpe, Urso, Ricci, Bensaja, Simonelli, Culina

Arbitro: Luigi Carella di Bari

Assistenti: Mattia Puliti di Lecce e e Riccardo Pintaudi di Pesaro.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

La Viterbese parte bene e si fa viva in avanti con una debole conclusione di Bunino.

All’8°ancora gi ospiti in avanti con una conclusione in porta dell’attaccante della Viterbese Bunino che viene respinta dal difensore della Paganese Sbampato che riesce ad evitare pericoli alla sua porta.

Al 18° viene ammonito il terzino della Paganese Carotenuto per gioco falloso.

Al 24° la formazione di casa si rende pericolosa con l’attaccante Diop ex di turno che con un diagonale che esce di poco dai pali della porta difesa dall’estremo difensore gialloblù Pini.

Al 27° viene ammonito Molinaro della Viterbese per gioco falloso.

Al 35° calcio d’angolo per la Paganese colpo di testa di Diop che manda di poco a lato il pallone lambendo il palo.

Al 40° punizione per i padroni di casa della battuta si incarica l’esperto giocatore Scarpa, il suo tiro viene respinto dalla barriera della Viterbese.

La prima frazione termina sul risultato di 0-0 in equilibrio.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 46° primo cambio operato da Mr.Calabro: esce Bezzicheri al suo posto entra in campo Bensaja.

Al 50° viene ammonito il difensore della Viterbese De Giorgi per un fallo di mano.

Al 57°primo cambio nella Viterbese esce Bunino al suo posto entra in campo Volpe, mentre la Paganese provvede anch’essa ad una doppia sostituzione: escono Carotenuto e Bramati per Bonavolontà e Mattia.

Al 60° ancora punizione dai 25 metri per la Paganese batte ancora Scarpa ma la difesa della Viterbese schierata in barriera respinge facendo muro alla forte conclusione.

La Paganese attacca molto ma si scopre alle ripartenze veloci della Viterbese.

Al 67° azione di rimessa della Viterbese con Molinaro da buona posizione manda di poco alto sopra la traversa.

Al 71° cambio nella Paganese: esce Calil al suo posto fa ingresso in campo Caccetta.

Al 77° ancora gialloblù della Viterbese pericolosi in contropiede questa volta con Volpe che tira da buona posizione, la sua conclusione esce di poco alta sopra la traversa.

Al 79° ancora Viterbese vicina alla rete del vantaggio con Tounkara che lanciato in contropiede a tu per tu con il portiere della Paganese conclude in porta tirando addosso al portiere in uscita, sprecando una

occasione d’oro.

All 83° vengono ammoniti sia Sibilia che Diop per reciproche scorrettezze.

All’86° viene ammonito il difensore centrale Baschirotto della Viterbese per gioco falloso.

All’87° uscita a vuoto del portiere Pini della Viterbese, Musso della Paganese manda a lato fallendo una buona occasione.

All’89° grande conclusione di Molinaro della Viterbese il portiere della Paganese risponde con un grande intervento, sventando la minaccia, mettendo in corner il pallone.

Al 90° su calcio d’angolo per la Viterbese, pallone scodellato in area campana, la palla giunge sui piedi di Molinaro che però calcia alto sopra la traversa.

La partita termina sul risultato di parità 0-0 con qualche rammarico per la Viterbese per le occasioni fallite.

RISULTATI DEL RECUPERO DELLA 1°GIORNATA DI ANDATA

PAGANESE-VITERBESE 0-0

PICERNO-CAVESE 3-0

CATANIA-AVELLINO 3-1

CASERTANA-POTENZA 0-0

TERAMO-CATANZARO 1-0

BISCEGLIE-RENDE 1-0

VIBONESE-MONOPOLI 0-1

BARI-SICULA LEONZIO

REGGINA-FRANCAVILLA ORE 20,30

TERNANA-RIETI ORE 20,30

CLASSIFICA

REGGINA 52

BARI 43

MONOPOLI 43

TERNANA 43

POTENZA 41

TERAMO 34

CATANIA 33

CATANZARO 32

VITERBESE 29

PAGANESE 29

CASERTANA 28

CAVESE 28

VIBONESE 27

AVELLINO 27

FRANCAVILLA 24

PICERNO 23

BISCEGLIE 17

RENDE 14

SICULA LEONZIO 12

RIETI 8 (5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

PROSSIMO TURNO

PAGANESE-FRANCAVILLA

AVELLINO-PICERNO

REGGINA-BARI

POTENZA-BISCEGLIE

RIETI-CASERTANA

VITERBESE-CATANIA

SICULA LEONZIO-CATANZARO

CAVESE-TERAMO

MONOPOLI-TERNANA

RENDE-VIBONESE