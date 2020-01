Sostegno alle imprese della Tuscia che puntano sui mercati internazionali

loading...

Con il programma SEI-Sostegno all’Export dell’Italia promosso da Unioncamere e Camera di Commercio Viterbo nuove opportunità per affermarsi all’estero.

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La Camera di Commercio di Viterbo nell’ambito delle attività di supporto per l’internazionalizzazione promosse da Unioncamere, propone la partecipazione alla s econda edizione del programma SEI – “Sostegno all’Export dell’Italia” per favorire la crescita delle imprese esportatrici.

L’obiettivo che si intende perseguire con il programma è duplice: agevolare l’avvio sui mercati esteri delle aziende che oggi non esportano pur avendone qualità, organizzazione e strumenti; rafforzare la presenza delle aziende che operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o limitata, contribuendo così all’incremento e al consolidamento delle relative quote di export.

L’adesione al progetto non ha alcun costo per le imprese. Per partecipare è sufficiente accedere al sito web www.sostegnoexport.it, cliccare sul box “Sei un’impresa interessata all’estero”, inserire le proprie credenziali (e password progettosei) oppure richiederle all’indirizzo info@sostegnoexport.it e compilare il questionario entro il 5 febbraio 2020.

Le imprese selezionate verranno ricontattate per definire le modalità di partecipazione.

Per ulteriori informazioni contattare Annamaria Olivieri, responsabile del Servizio Placement, Servizi alle Imprese, Internazionalizzazione, Marketing e Turismo ai seguenti recapiti: tel. 0761.234403; email annamaria.olivieri@vt.camcom.it